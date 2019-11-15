Россиянин чуть не погиб из-за карандаша для подводки глаз

Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, ударившего грузчика магазина ножом за косметический карандаш. Об это в пятницу, 15 ноября, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, безработный мужчина пришел в магазин «Смешные цены» на Ярославской улице в Москве и попытался уйти оттуда с карандашом для подводки глаз стоимостью в 50 рублей. Когда он прошел мимо касс, его попытался остановить грузчик магазина. В ответ безработный ударил его ножом в бедро.

Работник магазина был госпитализирован, его экстренно прооперировали. Состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое. Задержанному преступнику грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Нефтекумске (Ставропольский край) задержан 63-летний ранее судимый местный житель, напавший с ножом на детей, игравших на детской площадке, и учительницу, которая их защищала. Мужчине вменяется покушение на убийство из хулиганских побуждений.

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