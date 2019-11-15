Обнаруживший в Мойке историка-расчленителя Соколова рассказал о произошедшем

Таксист Гарик Айвазян рассказал о том, как обнаружил доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова в реке Мойке после убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Видео с реконструкцией событий опубликовало издание Mash на своем YouTube-канале.

Как рассказал Айвазян, он ехал на машине ночью и остановился на противоположной от Соколова стороне Мойки, чтобы выйти на улицу и переобуться. В это время он услышал крик о помощи и увидел в реке человека. По информации издания, через десять минут после этого мужчину вытащили из реки спасатели.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Соколова в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.

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