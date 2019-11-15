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В России задумали поднять цены на шипованную резину

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Стоимость шипованных шин для автомобилей можно повысить, чтобы компенсировать вред, который они причиняют российским дорогам. Такое предложение высказали в Госдуме, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Член Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев уверен, что такая инициатива будет куда эффективнее, чем, например, ограничение скорости до 80 километрах в час в зимний период. На сколько именно предлагается повысить стоимость, он не уточнил.

Депутат вспомнил об опыте Финляндии, где действуют правила ограничения скорости. Однако политик считает, что для России это не подходит: в Финляндии на протяжении зимнего сезона дороги остаются подо льдом, а не очищаются до асфальта, как большинство из них в России.

Ранее в ноябре сообщалось о предложении сократить срок эксплуатации шипованной резины. Представитель «Автодора» рассказал, что в законе пока не закреплен период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, тогда как 90 процентов ущерба дорожное покрытие в России получает именно в зимний сезон.

Замена летних шин на зимние обычно происходит с наступлением первых заморозков. В холода используются два основным типа шин: шипованные, которые используют для езды по льду, и «липучка» — зимняя резина без шипов с рифленым протектором, ее, по мнению автовладельцев, лучше использовать для езды по «снежной каше».

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