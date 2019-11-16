Россияне перешли с гречки на чечевицу

Спрос россиян на чечевицу с октября 2018 по октябрь 2019 года вырос на 27,8 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

Также отмечается устойчивый рост спроса на манную крупу и пшено. Их стали покупать на 20,6 и 14,2 процента чаще по сравнению с прошлым годом. Спрос на рис увеличился в целом на 4,2 процента.

Отрицательную динамику показали гречневая и перловая крупы, спрос на них снизился на 4 и 17,3 процента соответственно.

Rate&Goods объясняет такую тенденцию ростом цен на гречку, а также общим стремлением покупателей к экономии на еде. Предпочтение чечевице также может быть отдано как «универсальной» крупе, которую можно использовать для приготовления практически всех видов блюд.

В конце октября российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о будущем подорожании, которое могло составить до 20-25 процентов. Главной причиной называли сокращение площадей под посевы гречихи. Через несколько недель стало известно, что цены стабилизировались.

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