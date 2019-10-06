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Россияне полюбили смотреть на дорогую косметику и покупать дешевую

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Россияне при выборе косметики чаще всего интересуются дорогими брендами, но покупать предпочитают продукцию более дешевых марок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Rate&Goods.

По результатам опроса, выяснилось, что первое место в числе купленных средств по уходу занял бренд Nivea, на втором и третьем оказалась продукция отечественных производителей — «Чистая линия» и Splat.

Получившие наиболее высокие оценки среди пользователей Rate&Goods бренды не попали в число самых покупаемых. Например, высоко оцениваемые Dior, Chanel и Lacoste оказались за пределами второй десятки в рейтинге купленных средств.

Летом 2018-го компании Faberlic и Oriflame предупредили о возможном росте цен на парфюмерные изделия в России из-за обязательной маркировки. В частности, вице-президент Faberlic Владислав Даванков отметил, что в результате роста цен конкурентоспособность продукции на международном рынке снизится.

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