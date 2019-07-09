Россияне назвали самую ненужную вещь в отпуске

Солнцезащитный крем оказался самой ненужной вещью на пляже, по мнению отдыхающих из России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис бронирования жилья для отпуска Tvil.ru провел опрос среди пользователей соцсетей и выяснил, какие вещи они используют реже всего в путешествии. На первое место попало солнцезащитное средство: за него проголосовали 23 процента респондентов. Вторыми оказались книги и журналы. Читать на пляже не любит 21 процент россиян. Третьим в рейтинге бесполезных вещей стал пляжный зонт, от него отказались 13 процентов.

Также по итогу опроса в список ненужных вещей включили солнечные очки, парео, телефон, деньги, головной убор и питьевую воду.

В мае «Роскачество» дали советы по выбору солнцезащитного крема с SPF (Sun Protection Factor — «солнцезащитный фактор»). По данным организации, средство следует покупать, исходя из своего типа кожи, который определяется скоростью проявления загара. Так, например, кельтский тип — очень светлая кожа — обгорает в среднем за 20 минут, светлокожий европейский — за полчаса. Также выяснилось, что число после аббревиатуры SPF указывает на то, во сколько раз дольше человек может находиться на солнце, чем обычно (SPF 15 — в 15 раз).

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