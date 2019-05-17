Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске

В «Роскачестве» дали советы по выбору солнцезащитного крема с SPF (Sun Protection Factor — «солнцезащитный фактор»), сообщает ТАСС.

По данным организации, средство следует покупать, исходя из своего типа кожи, который определяется скоростью проявления загара. Так, например, кельтский тип — очень светлая кожа — обгорает в среднем за 20 минут, светлокожий европейский — за полчаса. Обладателям темнокожего европейского типа достаточно 40 минут, южноевропейского — 50 минут, азиатского — один час, а африканского — 70 минут.

Бьюти-эксперт Екатерина Зайнутдинова объяснила, что число после аббревиатуры SPF указывает на то, во сколько раз дольше человек может находиться на солнце, чем обычно (SPF 15 — в 15 раз).

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Кроме того, при выборе солнцезащитного крема необходимо учитывать регион, в котором оно будет применяться. Так, например, в Москве для защиты кожи от солнечных лучей хватит SPF 4-10, в то время как в Турции — не менее 20-30. При купании в море средство стоит заново наносить каждые два-три часа. Делать это также необходимо за полчаса до выхода на солнце, а не по прибытии на пляж.

Зайнутдинова советует смывать солнцезащитный крем мылом или гелем для душа. После этого на тело следует нанести средство после загара или увлажняющий крем.

В мае прошлого года кожа студентки из Великобритании окрасилась в темно-коричневый цвет после использования дешевого тонирующего средства. 23-летняя Джессика Кларк нанесла мусс марки St Moriz’s darker than dark («темнее темного») на лицо и тело вечером, чтобы придать коже оттенок легкого загара, а наутро была похожа на темнокожую.

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