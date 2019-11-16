Тигры без прививки от бешенства обнаружились в Крыму

Посетители сафари-парка «Тайган» пожаловались на то, что содержащиеся в нем тигры не получали прививок от бешенства. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как стало известно изданию, одна из посетительниц обратилась в ветеринарную службу после укуса тигренка в вольере для фотографий с детенышами. В парк прибыла проверка, в результате которой выяснилось, что животные не были привиты.

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По словам источника «Подъема» в ветеринарной службе, директор парка Олег Зубков принципиально не выполняет требование прививать всех контактирующих с людьми животных.

«Таким образом тысячи людей, которые проходят в этот вольер для фотографирования животных, могут получить не только вирус бешенства, но и другие инфекции. Это хищники, они не могут все время лежать смирно, а при общении с людьми начинают играть, не только царапая, но и кусая», — заявил собеседник издания.

14 ноября сообщалось, что Олег Зубков собирается умерщвлять содержащихся в его парке «лишних» бурых медведей. В том случае, если никто не заберет животных, около 30 медведей будут застрелены или усыплены.

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