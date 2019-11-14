Владелец российского сафари-парка решил отстреливать «лишних» медведей

Владелец частного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков решил избавиться примерно от 30 «лишних» бурых медведей в зоопарке. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Подъем».
«Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров», — сказал он, заверив издание, что ветеринарные службы в курсе его планов. Так, если никто не захочет забрать животных, то их отстрелят или усыпят.
Ранее Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны. «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» — написал он. Его пост вызвал бурную реакцию в комментариях.