В подсобке крымского парка львов нашли мертвого мужчину

Крымские следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тела 29-летнего мужчины в подсобном помещении парка львов «Тайган». Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба регионального кправления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Мертвый мужчина с телесными повреждениями был найден еще 15 января 2017 года. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз.

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10 декабря 2015 года владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков объявил об их закрытии в знак протеста против действия региональных властей. Предприниматель объяснил свое решение «беспрецедентным давлением властей». В настоящее время Зубков рассматривает возможность переезда зверинцев в другой регион или страну. Летом того же года прокуратура установила факт причинения телесных повреждений сотруднику сафари-парка «Тайган». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.