Повышение цен на бензин вызвало массовые протесты

Акции протеста начались в ряде городов Ирана из-за роста цен на бензин. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации издания, протестные акции проходят в Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. О погибших, пострадавших и задержаниях на данный момент не сообщается. Как пишет AP, нынешние протесты пока не достигают масштаба демонстраций, которые происходили в стране на рубеже 2017-2018 годов, когда погибли минимум 25 человек, около пяти тысяч были арестованы.

Отмечается, что в городе Сирджан протестующие пытались поджечь нефтехранилище, но были вовремя остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

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Местные власти, как уточняет AP, ранее установили предельный месячный лимит, по которому 60 литров бензина для частных автомобилей будут отпускаться по сниженным ценам, однако спустя время цены были повышены. Если ранее иранцы в пределах лимита платили 10 тысяч риалов (более 15 рублей) местной валюты за литр бензина, то сейчас речь идет о 15 тысячах (почти 23 рубля). Цена на литр бензина сверх квоты составляет 30 тысяч реалов (45 рублей), рост составил 50 процентов.

На экономическую ситуацию Ирана повлияли ухудшение отношений с США и проблемы с соглашением по иранской ядерной программе. Как стало известно 29 октября, Вашингтон наложил санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.

По словам доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, мировые запасы нефти составляют 1,66 триллиона баррелей, из которых 298,4 миллиарда находятся в Венесуэле, 157,8 миллиарда — в Иране, 80 миллиардов — в России. Лебединская отметила, что доля нефтяных ресурсов в перечисленных странах равна 33 процентам от общемировых запасов. «Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 году и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34 процента», — сказала она.

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