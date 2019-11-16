Победитель лотереи прокутил многомиллионный куш и стал шахтером

Житель Великобритании, выигравший в лотерею 9,7 миллиона фунтов стерлингов (около 798 миллионов рублей по текущему курсу), спустил все деньги на выпивку и стал шахтером. Как сообщает издание The Mirror, теперь он чувствует себя более счастливым.

Мики Кэрол (Mickey Carroll) купил счастливый билет за один фунт в 2002 году, когда ему было 19 лет. Тогда он жил в английском графстве Норфолк и работал уборщиком мусора. Его жена была на седьмом месяце беременности.

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Как только Кэрол узнал о выигрыше, он отдал миллион фунтов стерлингов (82,2 миллиона рублей по текущему курсу) своей матери, еще один миллион — дяде и тете, которые помогали растить его после смерти отца. Мужчина начал тратить много денег на развлечения: выпивку, наркотики и проституток. За день он выпивал не менее двух бутылок водки.

Из-за этого от него ушла жена. Кэрол отдал ей миллион фунтов и столько же вручил ее матери.

Британец отметил, что с момента выигрыша вокруг него появилось множество друзей и он сорил деньгами, чтобы их впечатлить. Несколько раз он попадал в суд из-за пьяных выходок.

Когда Кэрол обеднел, вся его компания отвернулась от него. Ему несколько раз угрожали преступники и вымогатели. «Деньги — корень зла. Я понял, что нельзя доверять никому, даже своей чертовой семье», — подчеркнул мужчина. В 2013 году он лишился всех денег и дома. Его отказывались брать на работу из-за скандальной репутации.

Сейчас Кэрол работает шахтером в шотландском округе Мори. Несмотря на то что мужчина проводит в угольной шахте по десять часов семь дней в неделю, он признается, что чувствует себя счастливым, так как честно зарабатывает себе на жизнь. Тем не менее он отметил, что если бы ему дали возможность повернуть время вспять, он бы не стал ничего менять. «Это были самые веселые и безумные десять лет моей жизни», — добавил он. Кэрол признался, что продолжает играть в лотерею.

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