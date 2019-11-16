Индиец проиграл спор и предложил жену в уплату долга

В Индии увлекающийся азартными играми Бинод Кумар Шах проиграл пари и в качестве выплаты долга предложил победителю свою жену — Чанду Дэви. Как сообщает The Daily Mail, когда женщина отказалась уходить с другим, супруг на нее напал.

О случившемся Дэви сообщила в полицию, в настоящее время ведется расследование. Женщина рассказала, что муж вернулся вечером и сообщил, что он проиграл спор, и утром придет другой мужчина, чтобы забрать «выигрыш». Когда она отказалась, Шах на нее напал. О характере полученных травм, как и о предмете спора, не сообщается. Известно, что, подав заявление, Дэви ушла от мужа, сейчас она живет с родителями.

Похожий случай произошел в августе в городе Джаунпур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Там местный житель, пристрастившийся к азартным играм, после проигрыша дал победителям изнасиловать свою жену. Пострадавшая обратилась в полицию, однако там не приняли ее заявление. Дело открыли только после того, как она пришла в суд.

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