Су-35 опасно «покуражился» и вызвал тревогу у россиян

Истребитель четвертого поколения, предположительно, Су-35, полетал над домами Хабаровской улицы Владивостока, спровоцировав у местных жителей тревожные мысли о том, что началась война, пишет в Instagram пользователь sergey.milvit. Там же размещено видео маневров.

«Однако, не думается, что геройством можно считать пикетирование [вероятно, имелось ввиду пикирование — прим. «Ленты.ру»] на низких высотах над жилыми домами, это скорее кураж, причем безответственный, заслуживающий, как минимум, дисциплинарного взыскания», — полагает пользователь.

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В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 может подорвать продажи Су-35. В июле 2018 года он же говорил, что Су-35 «считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому нет смысла форсировать работы по массовому производству Су-57.

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