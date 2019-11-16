Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом

Полиция задержала водителя автомобиля, который подозревается в убийстве пешехода в ходе конфликта на проезжей части. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел днем 16 ноября в подмосковных Мытищах. Между водителем внедорожника Volvo и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого автомобилист ударил оппонента ножом в шею. От полученных ранений 43-летний мужчина скончался.

Нападавшим оказался 68-летний местный предприниматель. На данный момент его допрашивает следствие. По факту убийства возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В ноябре 22-летний сотрудник полиции в Воронеже, будучи на службе, сбил 33-летнего мужчину, а затем скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.

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