Падение автомобиля с детьми в реку попало на видео

Автомобиль, в котором находились двое маленьких детей в возрасте пяти месяцев и девяти лет, упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Видео происшествия опубликовало издание «78».

По словам очевидцев, это случилось из-за того, что 56-летний водитель перепутал педали. Он якобы тронулся с места по требованию дорожного инспектора, который указал на то, что стоянка запрещена. На кадрах видно, как после отъезда автомобиля ДПС машина трогается с места и скатывается в воду.

В результате происшествия погибших нет. Вытащить пострадавших из воды помогли двое прохожих. Их госпитализировали вместе участниками ДТП. Сам автомобиль достали с помощью пожарного крана.

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