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Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке

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Автомобиль с людьми в салоне упал в Москву-реку. Об этом в воскресенье, 29 сентября, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла произошла 29 сентября около часа ночи по адресу Коломенская набережная, 1. Машина вылетела с набережной, врезавшись в ограждение. Ее удалось вытащить, однако пассажир и водитель уже были мертвы.

НТВ в Telegram-канале опубликовал видео с моментом извлечения автомобиля марки Volkswagen из водоема.

12 июля сообщалось, что микроавтобусе УАЗ перевернулся во время пересечения реки Шуй и упал в воду с пассажирами. Полиция нашла тела четырех взрослых и шести детей, все со следами утопления.

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