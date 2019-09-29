Автомобиль с людьми утонул в Москве-реке

Автомобиль с людьми в салоне упал в Москву-реку. Об этом в воскресенье, 29 сентября, в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла произошла 29 сентября около часа ночи по адресу Коломенская набережная, 1. Машина вылетела с набережной, врезавшись в ограждение. Ее удалось вытащить, однако пассажир и водитель уже были мертвы.

НТВ в Telegram-канале опубликовал видео с моментом извлечения автомобиля марки Volkswagen из водоема.

12 июля сообщалось, что микроавтобусе УАЗ перевернулся во время пересечения реки Шуй и упал в воду с пассажирами. Полиция нашла тела четырех взрослых и шести детей, все со следами утопления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru