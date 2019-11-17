Из российской пенсионерки высыпались сотни тысяч рублей

UFA1ru / YouTube

В Уфе доставили в больницу 87-летнюю пенсионерку, которая потерялась на улице. Когда она в присутствии медиков встала и пошла, из ее одежды начали сыпаться рублевые купюры различного достоинства, сообщает UFA1.RU.

«Отовсюду — из карманов, даже из воротника», — рассказал источник издания.

По его словам, врачи попросили женщину показать все деньги, которые у нее были. Медики насчитали 287 тысяч рублей, после чего купюры упаковали и передали пенсионерке вместе с сопроводительным письмом. Затем ее отправили домой на больничной машине, сообщается, что поездка завершилась благополучно.

Выяснилось, что пенсионерка оказалась на улице после того, как ушла из квартиры, где живет с внуком. Воспользовавшись его отсутствием, женщина забрала все хранившиеся дома наличные деньги, сложила большую часть в кулек на поясе и спрятала остальное в одежде, а затем пошла гулять.

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