Внучка и правнук выгнали 94-летнюю россиянку в курятник без тепла и воды

В Самарской области социальные службы спасли 94-летнюю женщину из села Тимофеевка, которая три месяца прожила в кирпичном строении, до недавнего времени использовавшегося как курятник. Ее разместили в социальном приюте, сообщило издание Tlt.ru.

Мария Высоцкая жила в кирпичной постройке без тепла и воды, куда ее выселили внучка и правнук, пишет издание ProGorod. Дом, расположенный на том же участке, что и сарай, закрыт на ключ, а родственники женщины уехали. По ее словам, изначально у нее было две квартиры — в Тольятти и в Белоруссии, но внучка и правнук заставили женщину продать их, а деньги забрали себе. У женщины также есть родная дочь, но она отвернулась от нее.

Пенсионерка своими силами сделала помещение пригодным для жилья, постелила там ковры и попросила соседей помочь ей поставить диван. Местные жители обратились в полицию и к журналистам. После публикаций в местных СМИ председатель СНТ «Сборщик», где и жила пенсионерка, обратился в социальные службы. Высоцкую забрали в приют, ей оказали медпомощь. Сейчас ей помогают с оформлением документов в дом престарелых.

Ранее в октябре в Пермском крае судебные приставы спасли инвалида, который оказался один в квартире и не мог обслуживать себя. Отмечается, что мужчина давно находится в беспомощном положении. Как он оказался один, не уточняется. Инвалида передали социальным работникам.

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