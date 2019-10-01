Россиянка 46 лет прождала жилья в руинах санатория и не получила его

В Сортавале пенсионерка Римма Квашникова живет в заброшенном санатории Ладога и на протяжении 46 лет пытается добиться переселения в нормальное жилье, сообщало ВГТРК «Карелия». Во вторник, 1 октября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку этой информации.

По данным телеканала, 80-летняя женщина живет в Ладоге уже 60 лет — раньше она работала там поваром, и санаторий предоставлял работникам комнаты. В начале периода перестройки Министерство здравоохранения закрыло санаторий, решив, что он убыточный, однако работников переселять было некуда. В учреждении остались жить шесть семей, а здание купил бизнесмен из Москвы. Его обязали либо расселить жильцов, либо привести здание в порядок и обеспечить людям приемлемые условия. Постепенно все жильцы, кроме Квашниковой, переехали в съемные квартиры.

Квашникова рассказала, что стоит в очереди за жильем 46 лет, с 1973 года. По ее словам, здание не отапливается, и она пользуется обогревателями. На оплату электричества у женщины уходит почти половина пенсии — около 6-7 тысяч рублей в месяц. Она также отметила, что владелец здания готовится продавать его и начал вывозить все, что представляет ценность.

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Глава Сортавальского района Сергей Крупин рассказал, что на момент вынесения судебного решения о предоставлении жилья Квашникова была 42-й в очереди, а на сентябрь 2019-го она является 26-й. Он отметил, что всего у администрации 47 судебных решений, все они находятся на контроле прокуратуры. Крупин выразил надежду, что «в следующем году Римма Яковлевна переедет в благоустроенное жилье».

Власти также предложили пенсионерке дождаться новой квартиры в комнате общежития либо в полублагоустроенном доме с печным отоплением, однако женщина опасается туда переезжать. Она боится не справиться с печкой и утверждает, что условия в общежитии не лучше, чем нынешние.

В сентябре в Омске 97-летнему ветерану с инвалидностью предложили подождать квартиру еще пять лет и отказали в постановке на учет в очередь на улучшение жилищных условий. Мужчина обратился в суд и все-таки был признан нуждающимся в жилом помещении.

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