Умер слон-убийца по кличке бен Ладен

В индийском штате Ассам скончался слон по кличке бен Ладен, виновный в гибели пяти человек. Об этом сообщает местный информационный портал NDTV.

35-летний слон умер в воскресенье, 17 ноября, около 05:30 по местному времени. Шесть дней назад животное поймали после нападений на людей. 12 ноября его поместили в Национальный парк «Оранж», где он и скончался.

Местные жители прозвали зверя бен Ладеном в честь бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена. После того как животное перевезли в заповедник, ему дали новую кличку — Кришна.

Власти штата направили в парк «Оранж» группу ветеринаров для проведения вскрытия. Они установят точную причину смерти слона.

В 2018 году сообщалось об индийском слоне, который попытался перелезть через забор, застрял на нем, задохнулся и умер. На момент гибели животному было 42 года.

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