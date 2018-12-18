Слон попытался украсть еду за забором, застрял и умер

В Индии слон попытался перелезть через забор, застрял на нем, задохнулся и умер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в национальном парке Нагархоле в штате Карнатака на юго-западе страны. Индийский слон перелез на поле фермера, полакомился злаками и полез обратно, но застрял на вершине забора и задохнулся.

На момент гибели животному было 42 года. Директор национального парка К.М. Нараянасвами (K.M. Narayanaswamy) объяснил, что диафрагма слона сжалась, когда он застрял на заборе, поэтому к его внутренним органам перестал поступать кислород. Это и послужило причиной смерти.

Забор длиной 32 километра был возведен местными властями, чтобы защитить поля от нашествия слонов. Сооружение вызвало критику зоозащитников.

Бывший сотрудник лесного ведомства Х.К. Кантараджу (H.C. Kantharaju) отметил, что после возведения заборов слоны реже стали разорять поля. Он предположил, что, если сделать ограду выше, животные не смогут через нее перебираться и не будут погибать.

Индийские или азиатские слоны считаются вымирающим видом. Чаще всего они гибнут из-за деятельности человека. Нередко слоны погибают после столкновения с автотранспортом.

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