В смартфонах на Android обнаружены «встроенные» механизмы для взлома

Сотрудники компании Kryptowire провели исследование смартфонов на Android и обнаружили 146 встроенных в них уязвимостей. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте.

Исследователи проанализировали гаджеты от 26 производителей, все смартфоны были новыми и ни разу не использовались. Среди 146 найденных брешей присутствуют уязвимости, позволяющие взломать микрофон и начать запись, изменить системные настройки, удаленно выполнить команды или установить программы.

Большинство смартфонов — продукция малоизвестных производителей, популярных в азиатских странах, однако среди проанализированных моделей были также смартфоны от Asus и Samsung. Отмечается, что уязвимости обнаружены в предустановленных программах. Эксперты уверены, что система Android Security часто неспособна обезопасить гаджет от атак.

Ранее группа американских специалистов обнаружила бреши в некоторых моделях смартфонов на Android. Уязвимости позволяют взломать гаджет через гарнитуру или наушники.

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