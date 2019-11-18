Банк предложил необычный способ проверки пароля и разъярил экспертов

Специалисты в области кибербезопасности возмутились политикой европейского банка FinecoBank в отношении паролей клиентов. Об этом сообщает Motherboard.

По данным издания, банк предлагал клиентам проверять безопасность паролей от их аккаунтов с помощью поисковика Google. «Если система выдает вам меньше 10 результатов, это хороший пароль», — говорилось на сайте компании.

После того как Motherboard обратилась к представителям банка, они заявили, что понимают критику и приняли решение отказаться от такой рекомендации.

Кроме того, выяснилось, что банк берет плату за смену пароля, если клиент хочет сделать это офлайн и получить новый код по почте. Пользователю услуг компании придется отдать за это 0,95 евро (66 рублей) или 2,95 фунта стерлингов (242 рубля), если он живет в Великобритании.

Несколько экспертов в области кибербезопасности были удивлены, узнав о таком совете клиентам. «Это что, раннее празднование Дня дурака? Вы серьезно?» — недоумевал специалист по информационной безопасности

Джанлука Вариско (Gianluca Varisco). «Что за черт? Это просто сумасшествие какое-то», — соглашался с ним другой эксперт в этой же области Трой Хант (Troy Hunt).

Ранее стало известно о том, что болгарский хакер InstaKilla взломал несколько форумов о секс-услугах, похитив персональные данные более 333 тысяч пользователей. Украденные данные похититель выставил на продажу на одном из хакерских форумов.

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