The Hatters выступят в Москве и Санкт-Петербурге

Российская джипси-фолк-рок группа The Hatters даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт в столице состоится 7 декабря на «ЦСКА Арене». 14 декабря музыканты выступят на сцене питерского комплекса «Юбилейный» . Билеты можно приобрести на сайте.

Коллектив The Hatters был основан в 2015 году. В его основной состав входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Вадим Рулев, Анна Музыченко, Анна Личадеева, Альтаир Кожахметов. Сами участники называют свое творчество «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах».

Дискография группы насчитывает четыре студийных альбома и два EP. Последняя пластинка The Hatters под названием Forte & Piano вышла в июле.

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