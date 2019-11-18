Приговоренный в СССР к расстрелу пожилой милиционер попросил его отпустить

74-летний бывший милиционер Петр Стаховцев, отбывающий пожизненное наказание за убийства и бандитизм, подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Произвол силовиков».

Ходатайство осужденного 19 ноября рассмотрит Зубово-Полянский районный суд Мордовии.

Закон разрешает заключенным, отбывающим пожизненный срок, просить об УДО после 25 лет заключения. Стаховцев воспользовался этим правом в 2016 году, но суд ему отказал в связи с допущенным им нарушением режима. Заключенный получил взыскание за то, что пошел в туалет одетым не по форме. Стаховцев, страдающий недержанием, в это время был на постельном режиме, уточняет «Медиазона».

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По закону, повторное ходатайство об УДО в случае отказа осужденный может направить в суд лишь спустя три года.

В сентябре сообщалось, что Стаховцев объявил голодовку из-за отказа администрации колонии передать его прошение об УДО.

Петр Стаховцев в 80-х годах служил в Иркутске в уголовном розыске. В 1989 году его арестовали и через два года приговорили к расстрелу — суд признал его виновным в организации банды, занимавшейся грабежами и убийствами.

В связи с распадом СССР приговор в исполнение не привели, а позже президент России Борис Ельцин помиловал Стаховцева. Смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.

Бывший милиционер никогда не признавал своей вины, заявляя, что стал жертвой оговора.

В 2018 году ФСИН сообщила о пяти заключенных, отбывавших пожизненное заключение, которые были освобождены после пересмотра приговоров в связи с гуманизацией уголовных наказаний.

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