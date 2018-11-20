Освобожденный от пожизненного срока россиянин попался на поножовщине

Освобожденного от пожизненного заключения убийцу-расчленителя Анвара Масалимова задержали за новое преступление. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

Масалимова подозревают в нападении на жителя Уфы. 56-летний мужчина был госпитализирован в одну из республиканских больниц с ножевыми ранениями. По предварительной версии, нападение мог совершить знакомый, с которым они вместе распивали спиртное, во время застолья у них произошел конфликт, в результате один из собутыльников ударил другого ножом в живот.

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Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В 2016 году Анвара Масалимова выпустили из колонии «Полярная сова», где он отбывал пожизненный срок за убийство пенсионера и расчленение его тела. Это было уже второе совершенное им убийство, потому в 1992 году суд приговорил его к смертной казни, однако в 1998 году эту меру заменили на пожизненное лишение свободы.

В 2008 году решением Белозерского районного суда Вологодской области Масалимову изменили приговор со статьи 102 УК РСФСР («Убийство при отягчающих обстоятельствах») на статью 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»), при которой максимальное наказание достигает 10 лет лишения свободы. Тогда из приговора исключили отягчающие обстоятельства, в частности, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально мужчина отбывал наказание в ИК-5 УФСИН Вологодской области, откуда несколько раз обращался в суды различной инстанции с кассационными жалобами о смягчении приговора. В 2012 году Масалимов был переведен в колонию «Полярная сова» на Ямале, а четыре года спустя — освобожден.

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