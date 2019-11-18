Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием

Россия поставила Белоруссии истребители четвертого поколения Су-30СМ с французским оборудованием, сообщает «Информационный навигатор».

Издание обратило внимание на снимок первой пары российских самолетов, приземлившихся на белорусский аэродром.

«Дело в том, что при ближайшем и внимательном рассмотрении приземлившихся в Барановичах истребителей можно было увидеть установленные на российские Су-30СМ французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales», — пишет «Информационный навигатор».

Издание добавляет, что на доставленных в Барановичи Су-30СМ также установлены французские одноосные лазерные гироскопы и многофункциональные полноцветные жидкокристаллические дисплеи.

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

Портал пишет, что создать собственные аналоги Россия не смогла из-за «технологической отсталости».

Также на снимке с Су-30СМ в Белоруссии можно заметить одного из российских военных с сербским (или перевернутым российским) флагом на левом предплечье.

В ноябре газета The Economic Times написала, что Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!