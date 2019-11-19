Раскрыты самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Чаще всего российские дети в письмах Деду Морозу просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Об этом рассказали в пресс-службе Деда Мороза, передает RT.

Отмечается, что дети также просят смартфоны, куклы и машины. В пресс-службе также рассказали, что девятилетняя девочка Лиза из Владимирской области попросила Деда Мороза вернуть воду в реки страны, так как обеспокоена проблемами экологии и осушением рек. В свою очередь она пообещала беречь окружающую среду.

На первое ноября 2019 года Деду Морозу прислали 3,6 миллиона писем, некоторые из них написали взрослые старше 40 лет. В канцелярии письма делят на творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с рассказами о себе, семье и добрых делах).

В пресс-службе также посоветовали не начинать письмо со слов «я хочу» или «подари мне», а указать, кому направлено письмо и поприветствовать Деда Мороза. После приветствия стоит написать немного о себе, рассказать, что делали целый год, или «поведать о самых сокровенных своих желаниях». В конце письма стоит попрощаться, написать дату. К письму также можно приложить стихотворение или картинку.

Ранее Центробанк России объявил о выпуске новой серии памятных монет в честь 50-летия мультфильма «Дед мороз и лето». Мультфильм «Дед Мороз и лето» вышел на экраны в 1969 году и был дипломной работой режиссера Валентина Караваева, который позднее создал такие мультфильмы, как «Возвращение блудного попугая» и «Лягушка-путешественница». По сюжету мультфильма, Дед Мороз приезжает в город, чтобы понять, что такое лето. На жаре ему становится плохо, и дети кормят его мороженым, усадив в тележку мороженщицы. В конце он улетает к себе на север на воздушном шаре.

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