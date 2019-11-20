На российском кладбище рабочих засыпало землей

На строящемся кладбище в городе Мончегорске Мурманской области погибли двое рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Мурманской области.

Отмечается, что на землекопов обрушилась песчаная стена. «Произошло обрушение откосов траншеи, выкопанной рабочими строительной организации для установки дренажной системы водоотвода», — пояснил собеседник агентства.

Изначально под завалом оказались двое рабочих, которые находились в траншее. Попытавшиеся их спасти коллеги также попали под обвал из-за повторного обрушения земли. В результате двое рабочих погибли, еще двоим потребовалась медицинская помощь.

В октябре сообщалось, что три человека сгорели при пожаре в помещении на территории «Морского кладбища» во Владивостоке. На место происшествия были отправлены две единицы техники и десять пожарных. Спустя сорок минут пожар потушили. Сообщалось, что огонь распространился на пять квадратных метров. Пожарные обнаружили три тела на месте инцидента. О причинах возгорания неизвестно.

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