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Три человека сгорели на кладбище в российском городе

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Три человека сгорели при пожаре в помещении на территории «Морского кладбища» во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 42 минуты 24 октября по местному времени (19 часов 42 минуты 23 октября по Москве). Пожарной охране рассказали о горящем бытовом помещении на первом этаже двухэтажного здания.

На «Морское кладбище» отправили две единицы техники и десять пожарных. Спустя сорок минут пожар потушили. Сообщается, что огонь распространился на пять квадратных метров. Пожарные обнаружили три тела на месте инцидента. О причинах возгорания ничего не сказано.

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