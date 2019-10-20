Появилось видео признания убившего семерых человек поджогом россиянина

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеозапись, на которой подозреваемый в поджоге квартиры, где находились семь человек, дает признательные показания. В ходе допроса мужчина признает, что был пьян, спустился к машине, взял зажигалку и поднялся назад.

В результате пожара погибли двое взрослых и пятеро детей в возрасте от одного года до шести лет. Следователи установили личность подозреваемого в поджоге — им оказался уроженец Ярославской области 1982 года рождения. Уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общественно опасным способом.

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