Мужчина узнал о розыске педофила и в считаные минуты поймал его

Житель английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, помог задержать педофила, который по ошибке оказался на свободе. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 18 ноября, Валериуса Гордиджса (Valerijs Gordijs), отбывающего наказание за надругательство над детьми, случайно выпустили из тюрьмы. 46-летнего мужчину объявили в розыск. Полиция просила общественность не приближаться к опасному заключенному и немедленно звонить в участок.

На следующий день местный житель Грэхем Лэмб (Graham Lamb) ехал на автобусе и распознал в пассажире беглеца по характерному шраму под левым глазом.

«Я пролистывал ленту на Facebook и узнал, что приговоренный к тюрьме педофил оказался на свободе. Я поднял глаза и понял, что он находится прямо передо мной. Мы сидели друг напротив друга и переглядывались. Я открыл его фотографию в телефоне и убедился, что это тот самый беглец», — рассказал Лэмб в разговоре с журналистами.

Тогда 45-летний британец показал снимок преступника водителю автобуса, однако Гордиджс заметил изображение на сотовом и попытался сбежать. Лэмб бросился за преступником вдогонку, задержал его и вызвал подмогу. Полиция оперативно отреагировала на вызов.

Под конец Лэмб сделал памятное селфи на фоне пойманного педофила. «Он заслуживает возвращения в тюрьму. Я рад, что теперь он не появится на улицах города, и он не сможет причинить окружающим, тем более детям, вреда», — подчеркнул он.

В 2018 году сообщалось, что в американском штате Флорида стадо коров помогло арестовать угонщицу. Она выскочила из разбитого автомобиля и бежала через поле, где паслись животные.

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