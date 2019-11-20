Доказано происхождение жизни из космоса

Ученые из Японии и США нашли в метеоритах, упавших на Землю, молекулы сахаров, которые могли сыграть решающую роль в возникновении жизни на Земле. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи обнаружили в трех углеродистых хондритах (наиболее распространенный тип метеоритов) рибозу — один из ключевых компонентов РНК, осуществляющей реализацию генетической информации в живых организмах. Кроме того, были выявлены и другие важные для живых организмов углеводы. Их внеземное происхождение удалось доказать по избытку изотопов углерода-13. Это подтверждает, что эти соединения могли быть доставлены на Землю небесными телами.

Специалисты также смоделировали вероятный механизм образования космических углеводов. Оказалось, что соединения возникли в результате реакции Бутлерова, при которой сахара синтезируются из формальдегидов в присутствии ионов металлов, например, кальция. Молекула рибозы могла возникнуть как до захвата метеоритом, так и после.

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