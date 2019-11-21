В США российский автомат АШ-12 назвали «ужасом на поле боя»

Новая вариация российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 является «ужасом на поле боя». Такое мнение высказал журналист National Interest в материале, опубликованном на сайте издания.

Оружие было разработано для нужд подразделений Федеральной службы безопасности России и для случаев, когда дальность выстрела в значительной степени не имеет значения. Он, как отмечается, эффективен, например, при контртеррористических операциях и освобождении заложников.

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В обзоре журнала говорится, что три вида пуль подчеркивают акцент на тактической универсальности оружия: бронебойная с выступающим сердечником, оболочечная и двухпульная с тандемным размещением пуль. Как оценил американский эксперт, «убойные» патроны трех типов не оставляют противнику шансов продолжать бой — в подобных условиях на счету каждая миллисекунда.

11 ноября издание National Interest сообщило, что худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам. В публикации журналист Гарри Казианис рассуждает о том, что поставка Австралии нескольких американских субмарин типа Virginia могла бы позволить США и их союзникам существенно усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым поддержав западную политику, направленную на сдерживание Китая в данном районе.

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