Невеста отказалась звать на свадьбу детей жениха и опозорилась

Пользовательница Facebook из США попросила совета, как сказать детям от прошлого брака жениха, что их не пригласят на свадьбу, и вызвала шквал гневных комментариев. Скриншот ее поста появился на сайте Reddit.

Невеста объяснила, что не хотела бы видеть на церемонии отпрысков жениха, поскольку он вынужден платить их матери алименты — 1,6 тысячи долларов (102 тысячи рублей) каждый месяц. Пользовательница отметила, что из-за этих трат им пришлось урезать расходы на торжество.

При этом американка хочет видеть на свадьбе своих четырех детей. Она утверждает, что для них это важно, поскольку она вышла замуж за их ныне покойного отца еще до их рождения. Дети ее жениха присутствовали на свадьбе у своих родителей.

Невеста подчеркнула, что готова позвать детей жениха в момент церемонии заключения брака и сделать с ними несколько общих фотографий, если они будут «подавать еду гостям». Однако американка не желает их видеть на вечеринке.

Комментаторы осудили решение невесты. Больше всего их возмутило отношение пользовательницы к тому, что ее жених исправно платит алименты. «Она решила с самого начала выставить себя злобной мачехой», — написал один из них. Некоторые юзеры и вовсе посоветовали жениху расстаться с американкой.

Ранее сообщалось о невесте, которая после свадьбы потребовала у гостьи денег, поскольку сочла, что та подарила ей слишком мало. В итоге девушки поссорились и перестали общаться.

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