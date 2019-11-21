Власти Подмосковья поддержат проекты молодых предпринимателей

Начался конкурсный отбор для участия в программе «Школа молодого предпринимателя», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 21 ноября.

По его словам, в программе примут участие около 800 человек. «Безусловно, это будет не просто обучение, а конкурсный отбор, и защитить свои проекты смогут наиболее талантливые и активные участники», — подчеркнул он.

Хромов уточнил, что финалистам помогут развить компетенции в сфере бизнеса. При поддержке опытных наставников они смогут реализовать свои идеи, сказал Хромов, добавив, что в этом и заключается конечная цель программы.

В частности, они смогут принять участие в федеральных выставках, разнообразных экспортно-ориентированных программах, пояснил он.

Губернатор Андрей Воробьев ранее поручил поддерживать начинания молодых предпринимателей.