Россияне оказались среди мировых лидеров по продвинутости

Россия заняла третье место среди 20 крупнейших мировых рынков по уровню проникновения финансовых технологий (финтеха), пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аудиторской компании Ernst & Young.

Авторы вычислили индекс проникновения финтех-услуг для каждой из 20 стран. Результат России — 82 процента. Выше оказались только Китай и Индия с 87 процентами жителей, пользующихся финансовыми технологиями и основанными на них сервисами.

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Также в первую пятерку стран вошли ЮАР и Колумбия с 82 и 76 процентами соответственно. При этом в России уровень проникновения за последние два года (с момента проведения последнего исследования) вырос больше, чем у других лидеров: на 39 процентов против 35 процентов у Индии и 18 у Китая.

Авторы изучали такие категории и показатели, как денежные переводы и платежи, сбережения и инвестиции, страхование и кредитование. Для вычисления индекса для каждой страны они опрашивали 27 тысяч пользователей.

Ранее исследование Boston Consulting Group показало, что Россия занимает первое место в Европе по темпам роста безналичных платежей за последние восемь лет. Авторы назвали этот эффект «русским чудом».

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