Россияне рекордно расплачивались картами и сотворили «чудо»

Россия стала лидером среди европейских стран по объемам роста безналичных платежей с использованием банковских карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Boston Consulting Group.

Авторы рассмотрели показатели 58 стран, и Россия заняла первое место в Европе: с 2010 по 2018 годы число транзакций по картам росло в среднем на 22,1 процента в год. Общий рост операций в пересчете на человека за это время превысил три тысячи процентов: с 5,8 до 172 платежей ежегодно.

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Ближайшие преследователи среди европейских стран показали двух-трехкратный рост, что позволило авторам использовать термин «русское чудо».

Также было подсчитано, что Россия стала мировым лидером по числу токенизированных — произведенных по наиболее защищенной технологии — транзакций.

Авторы исследования ожидают, что в 2019-28 годах показатели роста снизятся, однако Россия по-прежнему останется в числе лидеров по темпам роста карточных платежей. В качестве причин такого явления они называют «свободу российских потребителей от унаследованных традиций», а также дешевое розничное финансирование, высокую концентрацию рынка и крупные инвестиции в технологии.

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