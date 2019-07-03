Россиян признали неспособными следить за расходами

Только четверть россиян с должным вниманием контролирует свои доходы и расходы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платежной системы «Мир».

63 процента опрошенных сообщили, что пытаются с переменным успехом контролировать бюджет, но нередко выходят за месячные рамки. Каждый десятый гражданин России вообще не заботится о контроле своих финансов.

Лучше финансы контролируют граждане, предпочитающие безналичные платежи. Среди таких 11 процентов не контролируют свои траты, в то время как среди тех, кто предпочитает наличные, таких 28 процентов.

Чаще всего планируют бюджет люди старше 45 лет, а реже всего — молодежь от 18 до 25 лет. Особенно внимательно следят за финансами люди со средним и выше среднего доходом.

Также обнаружилась связь между размером города и финансовым планированием. Лучше всего обстоят дела в городах-миллионниках. Чем меньше населенный пункт, тем реже его жители контролируют свои доходы и расходы.

Ранее стало известно, что более половины россиян надеются продолжить работать после достижения пенсионного возраста. Треть планирует продолжать работать по своей специальности, еще треть — перейти на более простую работу и неполный график, а 27,6 процента — получить дополнительное образование и найти удаленную работу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!