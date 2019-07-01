Власти помогут россиянам в важных жизненных ситуациях

В России одобрен прототип так называемых суперсервисов — комплексов госуслуг в режиме онлайн по трудовым отношениям, утрате близкого человека и рождению ребенка, которые позволяют получить документы и госуслуги. Об этом пишет ТАСС.

Сервис «Трудовые отношения онлайн» позволяет через интернет получать выписки из трудовой книжки, подбирать вакансии, заключать и прекращать трудовой договор. В настоящее время существует предложение интегрировать сервис с HeadHunter, Rabota.ru и Superjob.ru.

Другой суперсервис — «Рождение ребенка» — призван упростить для беременных женщин и семей с ребенком до 1,5 года получение необходимых государственных услуг. В частности, это касается выдачи родового сертификата и листа трудовой нетрудоспособности, начисления пособий по предоставленным реквизитам, записи в роддом, записи ребенка в детсад.

Третий суперсервис, который называется «Утрата близкого человека», позволит онлайн производить регистрацию смерти, получать компенсацию по банковским реквизитам, а также организовывать похороны с выбором места погребения и ритуального агентства, записываться к нотариусу по вопросам наследства.

Кроме того, ранее рабочая группа поддержала проекты суперсервисов по поступлению в вузы и исполнительному производству.

Запуск суперсервисов предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». В феврале президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности определил 25 важных жизненных ситуаций, на случай которых будут созданы суперсервисы.

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