Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав

В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань». По данным сообщества «Регион-116» во «ВКонтакте», мужчине стало плохо во время ожидания и он упал.

Инцидент произошел 21 ноября в республиканском наркологическом центре на улице Тунакова. Мужчине вызвали скорую, но она приехала не сразу. Прибывший врач подошел к мужчине с глицином и манометром.

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В полиции подтвердили смерть мужчины, уточнив, что он был 1946 года рождения. Отмечается, что во время ожидания еще одному человеку стало плохо — он упал в обморок.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно, с умом. При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.

Незадолго до заявления главы государства Минздрав объявил о том, что вступление нового порядка медосмотра откладывается.

О разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок, стало известно 20 ноября. Отмечалось, что автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Все это приведет к удорожанию справки в несколько раз.

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