Намертво сцепившихся рогами оленей разделили при помощи пилы

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Жители американского штата Мичиган воспользовались пилой для обрезки деревьев, чтобы освободить двух оленей, которые сцепились рогами. Об этом сообщает сайт UPI.

Марк Джонсон (Mark Johnson) заметил на поле фермы Альто двух оленей, которые сцепились рогами и не могли освободиться. Он позвал на помощь своего друга Брэда Лайонса (Brad Lyons).

Мужчины сумели загнать оленей в расположенный поблизости ручей, а их сосед Рэнди Уилкокс (Randy Wilcocs) принес ножовку для обрезки деревьев.

Жена Лайонса записала происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина заходит в ручей и при помощи пилы удаляет рог, чтобы разъединить животных. Освобожденные олени разбежались в разные стороны.

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