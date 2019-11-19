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Охотник перепутал брата с оленем и подстрелил его

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Житель деревни Саранак, штат Мичиган, США случайно подстрелил собственного брата, приняв его за раненого оленя. Об этом сообщает сайт M Live.

Два брата охотились в округе Айония в пятницу, 16 ноября. Они подстрелили оленя, и он убежал от них в кукурузное поле. Американцы разделились, чтобы найти животное быстрее. 29-летний охотник услышал шевеление в кукурузе и выстрелил, предположив, что это и есть олень, которого они искали.

После выстрела он услышал крик, понял, что ранил брата и сразу позвонил в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оказали раненому 28-летнему американцу медицинскую помощь. Затем вертолет доставил пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Полицейские расследуют произошедшее. Они сообщают, что братья сотрудничают со следствием. В итоге полиция пришла к выводу, что охотника ранили в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия охотник застрелил 17-летнего подростка. Во время охоты американец заметил движение в кустах и выстрелил, но позже оказалось, что стрелок попал не в животное, а в одного из других охотников.

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