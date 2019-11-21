Возле МКАД начался крупный пожар

В Новой Москве загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. Площадь пожара возросла до тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Отмечается, что возгорание произошло в коттеджном поселке на Мосрентгене, расположенном в районе 44-го километра МКАД. Огонь перекинулся на соседние здания, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, пострадавших нет. К тушению возгорания привлекли вертолет, который уже совершил несколько сбросов воды.

«Вертолет оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до пяти тонн воды. Для подсветки места забора воды дежурит бригада спасателей на специальном автомобиле», — заявили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!