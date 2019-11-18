Мощный пожар в московском автосервисе попал на видео

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В Москве на улице маршала Прошлякова произошел мощный пожар. По предварительным данным, загорелся автосервис, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Видеозапись с места ЧП опубликовал телеканал «360».

По предварительным данным, внутри сервиса горят автомобили и оборудование. По данным «360», происходят многочисленные взрывы: в здании находились кислородные и пропановые баллоны. Также существует угроза распространения огня, соседнее здание эвакуировано.

Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

В воскресенье, 17 ноября, в поселке Пробуждение Саратовской области в результате взрыва и обрушения под завалами одноэтажного жилого дома оказалась семья из трех человек. По предварительным данным, это произошло в результате хлопка газа — жильцы вернулись домой и включили свет, из-за чего газ сдетонировал. В результате ЧП двое взрослых и полуторагодовалый ребенок получили травмы, но выжили.

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