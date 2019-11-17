Российская семья вернулась из гостей и случайно взорвала свой дом

В поселке Пробуждение Саратовской области семья включила в коридоре свет, в результате чего обрушилась конструкция жилого одноэтажного дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, около 08:40 по местному времени. По предварительным данным, семья вернулась домой из гостей, открыла входную дверь и включила в коридоре свет. В этот момент здание обрушилось. Основной версией ЧП посчитали взрыв бытового газа. Возгорание не зафиксировано.

Трое взрослых и полуторагодовалый ребенок госпитализированы в Энгельсскую городскую больницу и ожоговый центр в Саратове. Состояние здоровья пострадавших оценивают от средней тяжести до тяжелого. Им оказывают необходимую помощь.

По данным областного управления Следственного комитета России, под завалами рухнувшего здания никого не обнаружили. На данный момент выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в квартире дома города Уссурийск Приморского края, признанного аварийным в 2012 году, обрушилась стена. По словам представителя муниципалитета, разрушенная стена не была несущей и не представляет угрозы зданию. Отмечается, что в ближайшие дни власти решат вопрос о проведении в доме экспертизы.

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