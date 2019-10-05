В здании МИД России произошел пожар

В здании МИД России на Смоленской площади произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В подвале высотки МИД произошло задымление, предположительно, во время ремонтных работ», — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают пожарные службы. Информации о пострадавших не поступало.

В августе в Москве произошел пожар по адресу улица Дубининская, 41. Загорелось здание 1917 года постройки, выполненное в стиле модерн. По данным МЧС России, площадь возгорания достигала двух тысяч квадратных метров, для тушения огня использовалась авиация. Причиной пожара предварительно называлась неисправность электропроводки и человеческий фактор.

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