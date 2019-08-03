Названы возможные причины крупного пожара в центре Москвы

Неисправность электропроводки и человеческий фактор могли стать причиной пожара в бывшем здании хладокомбината в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время пожарным не удается локализовать возгорание, огонь может охватить до 10 тысяч квадратных метров здания. Кроме того, имеется угроза перехода пожара на АЗС, расположенную рядом.

Пожар по адресу улица Дубининская, 41 в Москве произошел утром в субботу, 3 августа. Загорелось здание 1917 года постройки, выполненное в стиле модерн. По данным МЧС России, площадь возгорания достигает двух тысяч квадратных метров, для тушения огня используется авиация.

Сообщалось, что при тушении пожара пострадал сотрудник МЧС. Однако в ведомстве эту информацию не подтвердили и не опровергли.

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