С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.

По данным издания, авторы концепции ГПП поставили перед собой задачи по ключевым показателям. Главный из них — объем добровольных взносов от участников системы. В 2021 году, в первый год работы системы, он должен достичь 0,96 триллиона рублей, в 2022-м — 1,54 триллиона, в 2023-м — 2,2 триллиона, в 2024-м — трех триллионов рублей.

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Таким образом, ежегодный прирост средств от граждан будет составлять 0,6-0,8 триллиона рублей. В свою очередь взносы на обязательное пенсионное страхование, которое останется в ведении Пенсионного фонда России, будут составлять 6,1 триллиона рублей, прогнозирует Минэкономразвития.

ГПП был разработан на смену старой концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), авторы которой так и не смогли договориться о ключевых параметрах, в том числе о добровольности участия в системе. ГПП предусматривает, что замороженная с 2014 года накопительная часть пенсии будет выплачиваться самостоятельно работниками в любом определенном ими размере — в доле от зарплаты или в абсолютном выражении.

Инвестированием отчисление займутся негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом работодатели смогут софинансировать взносы сотрудников и получать за это налоговые льготы. В ведении ПФР останется страховая часть пенсии.

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